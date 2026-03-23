岡山県内で過去最大の被害となった県南部の山林火災の発生からきょう（23日）で1年です。復興に向けて、そして同様の災害を繰り返さないために…。この1年に行われたさまざまな取り組みを通して防災について考えます。 【写真を見る】岡山県南部で発生した大規模山林火災から1年被災地は再生に向けて一歩を踏み出す～改めて防災について考える～ 「放水開始！」 火災の発生から1年の節目となるけさ、岡山市消防局