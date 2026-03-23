テレビ東京は２３日、「今宵はご自愛ください。」（火曜、深夜１・３０）を３１日に放送すると発表した。４０代〜５０代のミドルエイジ世代の“シゴジュー世代”の女性のための番組。Ｚ（ゼット）世代でもＳ（シニア）世代でもない、ど真ん中にいるＭ（ミドル）世代の多くの女性が直面するファッション、ホルモンバランスの乱れ、更年期、子育て、介護などをテーマに進行する。スタジオトークでは、黒沢かずこ、小沢真珠、真