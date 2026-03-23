テレビ東京は２３日、「今宵はご自愛ください。」（火曜、深夜１・３０）を３１日に放送すると発表した。

４０代〜５０代のミドルエイジ世代の“シゴジュー世代”の女性のための番組。Ｚ（ゼット）世代でもＳ（シニア）世代でもない、ど真ん中にいるＭ（ミドル）世代の多くの女性が直面するファッション、ホルモンバランスの乱れ、更年期、子育て、介護などをテーマに進行する。

スタジオトークでは、黒沢かずこ、小沢真珠、真木よう子、産婦人科医の宋美玄、野々村友紀子、武田真治らが「ファッションがしっくりこない」「親の終活」「垂れバスト」など、ミドルのシゴジュー世代ならではの悩みを共有。そんな出演者に産婦人科医の宋美玄からは心強いアドバイスを送る。

真木は「全然、話し足りなかったです。今は赤ちゃんと犬がセットで家にいるので究極の癒しです。嫌なことがあっても家に帰ったらニコニコできるので、すごく究極の『ご自愛』というかご褒美というか早く家に帰って、早く若返りたいみたいな」とコメント。

小沢真珠は「ショートドラマのお芝居で男性にも更年期がある、というのが印象に残りました。（『ご自愛』とは？）やっぱり睡眠かな。子育てとか仕事とか全部終わってベッドに入る時その瞬間がもう本当に『ご自愛』です」と話していた。