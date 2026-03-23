北京市人民政府、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）、中国電子学会、世界ロボット協力機構が共催する「北京亦荘ハーフマラソン及び人型ロボットハーフマラソン2026」の関連情報が3月23日に発表されました。大会実施は4月19日で、人間の選手とロボットの選手が同じコースで競い合います。組織委員会は3月11日午前0時の申し込み締め切りまでに中国全国から13の省（直轄市と自治区を含む）の100以上のチームの参