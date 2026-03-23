『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人・作画：アベツカサ／小学館）の第3回人気投票が開催されている。投票は、特設サイトからお気に入りキャラクターの「投票」ボタンを押すだけで可能となっており、結果は「週刊少年サンデー」誌上で発表の予定。 3月29日の投票期限が迫るなか、公式X（@FRIEREN_PR）にて中間結果が発表され話題となっている。 【画像】『葬送のフリーレン』 南の勇者にメルク