『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人・作画：アベツカサ／小学館）の第3回人気投票が開催されている。投票は、特設サイトからお気に入りキャラクターの「投票」ボタンを押すだけで可能となっており、結果は「週刊少年サンデー」誌上で発表の予定。

3月29日の投票期限が迫るなか、公式X（@FRIEREN_PR）にて中間結果が発表され話題となっている。

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今回の人気投票には総勢140ものキャラクターがエントリー。上位10位までにランクインしたキャラクターは記念グッズ化されることが発表されている。ちなみに前回の結果は、1位が勇者ヒンメル、2位が断頭台のアウラ、3位がフェルンと、話題のキャラクターが順当に上位を占めており、フリーレンも5位にランクインした。ちなみにヒンメルは第1回でも1位を獲得している。

今回もヒンメルが1位になるのではないかと多くのファンが予想していたなか、3月21日に発表された中間結果はヒンメルが2位、フリーレンが5位というものであった。王者陥落の報に、SNSでは「ヒンメルの1位が崩れただと…」といった驚きの声が寄せられた。

ヒンメルが1位でないと知ったファンが首位のキャラクターとして次に予想したのは、前回2位で、作中では早々に退場しながらもカルト的な人気を誇る魔族「断頭台のアウラ」の躍進。ただ公式Xではファンの予測を予期していたかのように、同日アウラが現在6位であることを発表。最大の対抗馬と目されていたキャラクターがトップではないと判明し、誰が1位なのか、その謎はさらに深まることとなった。

では、一体誰が現在のトップに君臨しているのか。今回の人気投票の面白さは、主要キャラクター以外のエントリーにもある。宝箱に擬態した「ミミック」や道端にいた「猫」、フリーレンが衝動買いした「買っちゃった骨」といった、およそキャラクターとは言い難い存在までもが、現在20位から30位付近にランクインし、異彩を放っているのだ。

とくに「買っちゃった骨」は投票開始直後の3月10日時点では5位にランクインするという快挙（？）を成し遂げている（3月17日に発表された中間結果は28位）。もしかしたらヒンメルやフリーレンといった主要キャラクターを抑え「買っちゃった骨」のようなダークホースが頂点に立つという番狂わせが起きる可能性もゼロではない。

王者ヒンメルの陥落、ダークホースの台頭など、予測不能な展開でますます盛り上がりを見せる『葬送のフリーレン』第3回人気投票。果たして、栄光の1位に輝くのは誰なのかーー。フェルンとシュタルクの順位も気になるところ。エントリーの一覧を眺めながら、最終結果の発表を楽しみに待ちたい。

（文=加藤かづき）