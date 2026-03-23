特集期間：3月23日～6月29日まで 楽天トラベルにて宿泊プランと「スーパー・ニンテンドー・ワールド」に関するグッズをセットにした特集が本日3月23日に公開された。期間は6月29日まで。 こちらのページではユニバーサル・スタジオ・ジャパン内の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のグッズと、宿泊プランをセットにしたバリュӦ