【新華社貴陽3月23日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市赫章（かくしょう）県で23日午前7時（日本時間同8時）ごろ、交通事故があり、学生2人が死亡、11人がけがを負った。同県関係部門が明らかにした。けが人は病院で手当てを受けており、現在は事故原因の調査などが進められている。