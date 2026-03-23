■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）3/19、NYダウ▲203ドル安、46,021ドル2）3/20、NYダウ▲443ドル安、45,577ドル【前回は】相場展望3月19日号米国株: 米国のイラン攻撃は、トランプ氏の失敗->米国は撤退を予想日本株: 「遠い戦争は株買い」だが、「ホルムズ海峡封鎖は株売り」●2．米国株：トランプ氏の下で、「関税・イラン戦争->金利上昇->株式市場は悪化」1）トランプ氏が抱える悪材料（1）最高裁からの相互