ネット上では違法駐車への厳しい意見だけでなく、自転車への指摘も！2026年4月1日から、自転車の交通違反に対しても、反則金を納付させる「交通反則通告制度（青切符）」の運用が開始されます。自転車側のルール遵守に注目が集まるなか、警視庁交通総務課が公式SNSに投稿した1本の動画が、ネット上で大きな話題を呼んでいます。警視庁が3月11日に公開した動画は、自転車の安全な走行を妨げる「違法駐車」の危険性を訴える