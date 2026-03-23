ネット上では違法駐車への厳しい意見だけでなく、自転車への指摘も！

2026年4月1日から、自転車の交通違反に対しても、反則金を納付させる「交通反則通告制度（青切符）」の運用が開始されます。



自転車側のルール遵守に注目が集まるなか、警視庁交通総務課が公式SNSに投稿した1本の動画が、ネット上で大きな話題を呼んでいます。

警視庁が3月11日に公開した動画は、自転車の安全な走行を妨げる「違法駐車」の危険性を訴える内容です。

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映像では、自転車通行帯に停められた1台の乗用車が登場。走行してきた自転車がその駐車車両を避けるため、やむを得ず車道の中央寄りへと進路を変えた瞬間、後方から直進してきたトラックと接触する痛ましい事故の様子が再現されています。

動画の最後には「違法駐車は絶対にやめましょう」という力強いメッセージが添えられており、自転車への取り締まりが強化される一方で、クルマ側のマナーも同様に問われていることを示しています。

自転車は法律で「軽車両」と位置付けられており、自動車と同じ“車両”の一種です。

歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では、原則として車道を通行しなければなりません（道交法第17条第1項）。

また、車道に普通自転車専用通行帯が設けられているときは、その普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません（道交法第20条第2項）。

これに違反すると、通行帯違反（反則行為）として、反則金5000円の対象となります。

この投稿・動画に対し、ネット上ではドライバー、自転車利用者双方から多くの反響が寄せられています。

目立ったのは、自転車利用者からの切実な声です。

「まず違法駐車に対して徹底的に青切符を切るべき」「違法駐車できない道路構造の自転車道を普及させて」といった、現状の走行環境に対する不満や要望が多く見られました。

一方で、「車が予測するのは当然だと思うが、自転車側にも当然に後方確認の義務があるでしょう」「違法駐車も問題だけど、後方確認しないで駐車している車を追い抜く度胸が分からない」「この自転車、後方確認しないけど駄目だよね？」など、自転車の走り方を指摘する意見が上がっています。



また、「違法な路駐が誘引した第三者の事故に対しては、刑事・行政処分や民事賠償の対象になることを周知するべき」「自転車専用通行帯は原付や自動二輪は進入禁止だと思いますが、それについても周知をお願いします」など、より踏み込んだ議論も巻き起こっています。

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2026年4月から始まる自転車の「青切符」制度。自転車側に厳格なルール遵守が求められるのはもちろんですが、安全な交通環境は自転車側だけの努力では実現しません。

警視庁が呼びかける通り、「誰もが通行しやすい道路環境」を作るためには、クルマ側の「違法駐車をしない」という当たり前のマナーが、今これまで以上に強く求められています。