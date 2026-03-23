今回ご紹介するのは、アニメ『ROBOTICS;NOTES（ロボティクス・ノーツ）』。【画像】アニメ「ROBOTICS;NOTES」聖地種子島巡礼記鹿児島県の種子島が舞台の同作の魅力とは？そして、その"聖地"に広がる光景とは？作品のファン・福田が、語ります。≪ROBOTICS;NOTESのあらすじ≫拡張現実が身近になった近未来の種子島。中央種子島高校の「ロボット研究部」は廃部寸前で、部員わずかに2人、活動資金集めにも一苦労。そんな弱小ロボ