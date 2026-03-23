【特別鼎談】 「日本は何を以って付加価値を生み出し、世界に貢献していくのか。国家としての戦略づくりが必要」 「日本は30年間近く、本当の意味でのイノベーションが起こっていないのではないか」――。科学技術立国を標榜する日本だが、近年はAI（人工知能）や半導体、バイオ医薬などの開発で世界から出遅れているのが現状だ。日本のモノづくりを再興するためには何が必要か。経済同友会で副代表幹事をつ