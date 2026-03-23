大谷は2018年から6年間エンゼルスでプレー【MLB】 エンゼルスー ドジャース（日本時間23日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われるエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場する。古巣との一戦を前に、マイク・トラウト外野手と再会して笑顔でハグした。大谷が右翼後方でキャッチボールしていたとき、中堅で球拾いをしていたトラウトと、ともに笑顔で駆け寄った。再会を