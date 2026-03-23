第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は熱戦が続いたが、2度目の連覇を狙った侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに5対8で敗れ、大会を去った。大会が始まった当初はレギュラーシーズン開幕前の開催という事情もあり、メジャーのトップ選手には出場辞退が目立ち、世界一を決める大会として相応しくないという声が聞かれた。しかし今大会はメジャーの主力選手が数多く参戦し、大会としての盛り上がりは十分だったと言え