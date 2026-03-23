【ブンデスリーガ】バイエルン 4−0 ウニオン・ベルリン（日本時間3月21日／アリアンツ・アレーナ）【映像】ケイン、体勢崩しながら“理不尽ゴール”バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが“理不尽”なゴールを叩き込んだ。軸足を滑らせてバランスを崩しながらもゴールネットを揺らす決定力にファンが唖然としている。ケインは日本時間3月21日に行われたブンデスリーガ第27節のウニオン・ベルリン戦で先発出場