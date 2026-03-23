ブンデスリーガ第27節が22日に行われ、ザンクトパウリとフライブルクが対戦した。残留／昇格プレーオフ圏内の16位に沈むザンクトパウリ。3試合ぶりの白星を目指したホームゲームでは日本代表招集の藤田譲瑠チマ、安藤智哉がスタメンに名を連ね、原大智はベンチスタートとなった。一方、リーグ8位のフライブルクはリーグ3戦未勝利も、直近のヨーロッパリーグではゲンク相手に完勝。ベスト8進出を決めた。そのゲンク戦でゴール