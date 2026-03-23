俳優の眞栄田郷敦（26）が22日に放送されたTBSのグルメバラエティー「バナナマンのせっかくグルメ！！」（日曜後7・00）に出演。初共演から“意気投合”して家にも遊びに行くほど仲良しの24歳上の先輩俳優を明かした。今回の舞台は神奈川県横須賀市。眞栄田はグルメ探し4回目となり、過去の豪快な食べっぷりのVTRが流れていた。眞栄田とともにゲスト出演したのが映画「ゴールデンカムイ」シリーズで共演している俳優・勝矢。