トヨタ新型「C-HR」！トヨタのカナダ法人は2026年2月18日、カナダ国際オートショーで初公開した新型「C-HR」の価格を発表しました。新たに登場したコンパクト電動SUVに、大きな関心が集まっています。C-HRは、全長4.3〜4.5メートル級のCセグメントSUVとして2016年に登場した世界戦略モデルです。初代は日本でも販売されていましたが、2023年に登場した2代目は海外専売モデルとなっています。【画像】超カッコいい！ これがトヨ