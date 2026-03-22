トヨタ新型「C-HR」！

トヨタのカナダ法人は2026年2月18日、カナダ国際オートショーで初公開した新型「C-HR」の価格を発表しました。新たに登場したコンパクト電動SUVに、大きな関心が集まっています。

C-HRは、全長4.3〜4.5メートル級のCセグメントSUVとして2016年に登場した世界戦略モデルです。初代は日本でも販売されていましたが、2023年に登場した2代目は海外専売モデルとなっています。

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今回カナダで発表された新型は、フル電動モデルとしてラインナップに加わったのが大きな特徴です。欧州市場ではハイブリッド車やプラグインハイブリッド車も展開されていますが、カナダ仕様はバッテリー電気自動車として設定されています。

ボディサイズは全長4520mm×全幅1870mm×全高1620mm、ホイールベース2750mmとされ、扱いやすさと室内空間を両立したバランスの良いプロポーションを採用。クーペのように傾斜したルーフラインとワイドなスタンスによって、スポーティな個性も強調されています。

インテリアは、14インチの大型ディスプレイを中心とした先進的なレイアウトが特徴で、フローティングセンターコンソールや上質な素材によって高級感も演出。ワイヤレス充電機能や各種コネクティッド機能なども備え、快適性と利便性の高さも魅力となっています。

荷室容量は後席使用時で約720リッター、後席を倒すことで最大1685リッターまで拡大可能とされ、日常使いからレジャーまで幅広く対応します。

パワートレインは、前輪にeAxleを搭載する前輪駆動モデルと、前後にモーターを備える電動4WDモデルを設定。前者は221馬力、後者は338馬力を発揮し、4WDモデルでは0-100km／h加速が5.2秒という俊足ぶりも特徴です。

航続距離は前輪駆動モデルで最大約496km、4WDモデルで約452kmとされており、日常使用からロングドライブまで対応する実用性も備えています。

グレードは「SE」「XSE AWD」「XSE プレミアム AWD」の3種類が用意され、価格はSEが4万8300カナダドル（約560万円）、XSE AWDが5万3350カナダドル（約618万円）、XSE プレミアム AWDが5万7800カナダドル（約670万円 ※いずれも2026年3月中旬時点）からと発表されています。

これまでガソリンモデルとして展開されていたC-HRが、電動SUVとして大きく進化したことで、トヨタの電動化戦略を象徴する1台として位置づけられています。

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新型C-HRについてSNSでは、「カッコいい」「デザインがかなり好み」といったコメントが多く見られました。

また、「サイズ感いい」「ちょうどいい大きさ」といった声もあり、扱いやすいボディサイズにも注目が集まっているようです。

さらに、「欲しい」「日本に導入してほしい」といったコメントも寄せられており、日本市場への期待の高さもうかがえます。

電動化とデザイン性を両立した新型C-HRは、多くのユーザーの関心を集める存在となっているようです。