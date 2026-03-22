能登半島地震で被災し、住む家を失った人に対する災害公営住宅の抽選会が、きょう氷見市で行われました。氷見市役所には、地震で住む家を失い、災害公営住宅に入居を希望する住民が集まり、住む団地や部屋番号を抽選で決めました。氷見市は、栄町、北大町、伊勢大町の3か所に、合わせて69戸分の集合住宅を建設する方針で64世帯が入居を申し込んでいます。市は、地元に住み続けられるよう優先枠を設けていて、入居を希望する世帯主