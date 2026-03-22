「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが2026年3月21日、鳥取県の平井伸治知事による小池百合子都知事に対しての「おばさん」発言をめぐり、さらなる持論を展開した。「こうした『おじさん発言』をしているからこそ...」問題となったのは、鳥取県の平井伸治知事による発言だった。平井氏は18日の県議会で、少子化対策案を提案した県議の一般質問に対し、財政的に厳しいとした上で「東京だったら、すぐにやるおばさんがいらっしゃる