日本旅行は、山陽新幹線利用の日帰り商品「バリ得」の設定を終了する。販売を終了するのは、「バリ得こだま」「バリ得ひかり」「バリ得つばめ」の各商品。3月31日乗車分をもって発売を終了する。「バリ得」各商品は、新幹線の乗車券・特急券とセブンイレブンで受け取ることができる「ポチッとギフト」がセットになっている。出発前日午後4時まで予約が可能で、駅の指定席券売機で乗車券を受け取ることができる。グリーン車の設定も