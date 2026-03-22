計画段階のロボットジムの様子 image: TUM ロボットに仕事を教えるのは、思ったより大変なんですね…。ChatGPTのような言語AIなら、インターネット上に溢れるテキストを大量に読み込めばどんどん賢くなれます。でも、人間の作業をリアルに代替するようなヒューマノイドロボットに必要なのは、ネットには一切存在しないデータばかりです。作業に伴う関節の動き、速度、力加減、視覚、触覚……