千葉ロッテマリーンズは15日、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動として、認定NPO法人Being ALIVE Japanが運営する「TEAMMATES（チームメイツ）」事業に参画し、昨年に引き続き、新たに小児慢性疾患で長期療養中の赤木陽音（あかぎ はると）くんの入団を発表。千葉・ZOZOマリンスタジアムでサブロー監督同席のもと、陽音くんの入団会見を開催した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』