２匹の邪鬼を踏みつけ、眼光鋭く一点凝視！ 台頭する東国武士団を守る北方守護神 ── 毘沙門天立像 運慶作「毘沙門天立像」（国宝）は、願成就院（静岡県伊豆の国市）大御堂に本尊阿弥陀如来坐像、不動明王立像・矜羯羅童子・制吒迦童子とともに祀られている。いずれも文治2年（1186年）造像という胎内造像銘札により運慶30代半ばの作と実証されており、日本彫刻史上、「運慶様式＝鎌倉様式」の確立を示す仏像として国