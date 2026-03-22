中国外交部が3月20日に発表したところによると、韓正国家副主席はケニアのキンディキ副大統領、南アフリカのポール・マシャティーレ副大統領、セーシェルのセバスチャン・ピレイ副大統領の招きを受け、3月22日から30日まで、ケニア、南アフリカ、セーシェルを訪問する予定です。（提供/CGTN Japanese）