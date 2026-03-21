三重県の新名神高速道路で起きた6人死亡事故で、逮捕された大型トラック運転手水谷水都代容疑者（54）の親族が21日、取材に応じた。容疑者は30歳ごろからドライバーとして働いて20年以上の経験があり「無事故だった」と話した。