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【動画】阪神大賞典 とみチョイ｜https://youtu.be/_soaYui3q80 テレビ東京・冨田有紀アナから『第74回阪神大賞典（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第74回阪神大賞典（GII）枠順2026年3月22日（日）1回阪神10日 発走時刻：15時45分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 アドマイヤテラ （牡5 武豊） 2-2 シュヴァリエローズ （牡8 北村友一） 3-3 ファミリータイム （牡5 松山弘平） 4-4 アクアヴァ&#