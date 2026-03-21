西武の上田大河は7回9K3失点の力投パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が21日、4試合行われた。ソフトバンクとオリックスがセ・リーグ球団を相手に勝利し、日本ハムはヤクルトに敗れた。ロッテは西武との接戦を制した。ソフトバンクは阪神と対戦し、11安打8得点の猛攻で完封勝利を収めた。先発の大野稼頭央投手は3回までパーフェクト投球。中盤に走者を背負う場面もあったが、6回2/3を投げて無失点4奪三振と好投した。打線は3