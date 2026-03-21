熊本県立大学の卒業式が開かれ、「こうのとりのゆりかご」に預け入れられたことを公表している宮津航一さんも門出の日を迎えました。■熊本県立劇場・21日県立大では大学生と大学院生あわせて482人が門出の日を迎えました。 宮津航一さんは卒業後も自らの体験についての講演活動を続けるということです。■宮津航一さん「支えてもらっている人への感謝の気持ちもすごく抱いた。4月からは『いのちの語りびと』と肩書をつけて命の