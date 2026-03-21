世界中の名ギタリストに愛されたロックを象徴するギターとして知られる「ストラトキャスター」や「テレキャスター」。そんな名器を生み出したのがフェンダー社の創設者であるレオ・フェンダーだ。1991年3月21日に亡くなったロックの音を変えた男の生涯をたどる。 【画像】レオ・フェンダーを「俺たちが聴く音楽を変えちまった男」と称したロック界のレジェンド ギターが弾けなかった