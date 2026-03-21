式典で行進するイラン軍の兵士＝2024年、テヘラン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは20日、イランがインド洋の英領チャゴス諸島ディエゴガルシア島にある米英共同基地に向け中距離弾道ミサイル（IRBM）2発を発射したと報じた。いずれも基地には命中しなかったという。トランプ米大統領は20日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保に日本や中国、韓国が