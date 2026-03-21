＜大相撲三月場所＞◇十三日目◇20日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】どこ叩いた？ 巨漢力士が崩れ落ちる衝撃結末元関取の人気力士が全勝対決で“衝撃的な張り手”を披露。「パチン」と大きな音が館内に響くとともに巨漢の相手が突然崩れ落ち、「最後どこ叩いたんだよ」「なんだ今の技」とファンが驚嘆した。全勝同士の対決となった三段目三枚目・生田目（二子山）と三段目十七枚目・龍葉山（時津風）の一番。最高位十両五