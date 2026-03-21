２１日午前２時２５分頃、福井県坂井市の三国防波堤防灯台の近くで、釣りに来ていたベトナム人５人が波にさらわれ、海中に転落した。このうち１人は救助されたが、４人が行方不明となっており、福井海上保安署などが捜索している。