花巻東の4番・古城大翔、無安打で初戦敗退完敗だった。第98回選抜高校野球大会は20日、大会2日目が行われ、第3試合では昨秋東北王者の花巻東（岩手）が智弁学園（奈良）と対戦。4番の古城大翔内野手（3年）が3打数無安打に終わるなど打線が沈黙し、0-4で敗れ初戦突破はならなかった。古城は初回2死三塁で迎えた第1打席で、カウント2-0からカーブを引っかけて三ゴロ。その後も見逃し三振、四球、二ゴロ失策と快音は聞かれなかっ