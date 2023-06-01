オープンソースの自律型人工知能（AI）エージェント「Open Claw」が今、中国で注目を集めている。アイコンが赤いザリガニのようなデザインであることから、Open Clawを訓練することは「ザリガニ飼育」と呼ばれている。Open Clawへの注目が高まっていることを受け、広東省深セン市、江蘇省無錫市、浙江省杭州市など各地の政府が関連の政策を発表し、Open ClawとOPC（One Person Company、一人会社）コミュニティーの融合発展を奨励