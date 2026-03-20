山形県警察の柔道チームの選手たちが今年度、警察の東北大会で優勝を果たすなど活躍しています。その活躍を支えているのは県民のために働きたいと警察官を志望した選手たちの思いでした。天童市内の柔道場。この日は山形県警察の「特別訓練員」に選抜された警察官が柔道の練習に打ち込んでいました。特別訓練員は警察官の技能向上を目的に、柔道・剣道・逮捕術などの大会で優れた成績を残した警察官を年度ごとに指名するもの