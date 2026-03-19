¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ESO¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÆîÅ·Å·Ê¸Âæ¡Ë¤ÎVLT¡ÊVery Large Telescope¡áÄ¶Âç·¿Ë¾±ó¶À¡Ë¤Ç´ÑÂ¬¤·¤¿¡¢¤¤¤ÆºÂ¤Î°ì³Ñ¡£¤³¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏµå¤«¤éÌó2Ëü7000¸÷Ç¯Àè¤ËÅ·¤ÎÀî¶ä²Ï¤ÎÃæ¿´Éô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ESO¤ÎVLT¡ÊÄ¶Âç·¿Ë¾±ó¶À¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿Å·¤ÎÀî¶ä²Ï¤ÎÃæ¿´Êý¸þ¡ÊCredit: ESO/D. Ribeiro for the MPE GC team¡Ë¡Û¤³¤Î²èÁü¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢Ä¶Âç¼ÁÎÌ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¡Ö¤¤¤ÆºÂA*¡Ê¥¨¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀ±¡¹¤ä¥¬