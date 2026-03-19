ソメイヨシノの標本木を気象台が確認 栗林公園(高松市栗林町) 19日、東京でソメイヨシノの開花発表がありました。高松市でも、気象台の調査官らが開花状況を確認しました。 19日朝、高松地方気象台の調査官らが高松市の栗林公園を訪れ、ソメイヨシノの標本木の写真を撮ったり、つぼみのふくらみを測ったりしました。 結果は……。 （高松地方気象台／横田寛伸 調査官）「この状態だったらまだまだですね」