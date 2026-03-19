JR東海とJTBグループが共同で企画し、富士山を堪能できるインバウンド向け特別列車の運行を19日、開始しました。（テープカット）「どうぞ」19日、三島駅で行われた出発式には、JR東海やJTBのグループ会社の関係者が出席し、インバウンド向け特別列車の運行開始を祝いました。この列車は、新たに企画された観光ツアーで運行され、東海道本線、三島駅から身延線・富士宮駅までを直通運転し、途中、徐行運転