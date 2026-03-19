四輪車にはない、二輪車ETCだけの「登録規約」NEXCO3社（東日本・中日本・西日本）と首都高速、阪神高速、本四連絡の6会社が、ライダーの個人情報取得の根拠とした「二輪車ETC登録規約」を2026年3月31日で廃止します。同年3月9日に公表しました。【え…！】これが20年間「バイクETCだけ個人情報を取得した」理由です（写真）二輪車ETCのサービスが2006年に始まってから約20年間。「これまでに蓄積したライダーの個人情報は約27