19日、山形県教育委員会は、新年度の山形県内の教職員の人事異動を内示しました。 【庄内地方】山形県教職員人事異動情報（小学校・中学校・校長・一般など） 画像で庄内地区（小学校・中学校・校長・一般など）の人事異動情報を掲載しています。https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/2542196?utm_source=news.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerLink&ex_position=photo&ex_id=254219