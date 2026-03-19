Jリーグは19日、2月度の月間ベストゴールを発表した。J1EASTでは鹿島アントラーズFWレオ・セアラが第2節の横浜F・マリノス戦で奪ったゴールが選ばれた。MF柴崎岳のロングボールからFW鈴木優磨を経由し、DF小川諒也のクロスをレオ・セアラが頭で叩き込んだゴール。選考委員からは「ドラマチックな映画みたいでした」(GAKU-MC)などと一連の流れを称える声や、打点の高さを評価するコメントが出ている。明治安田Jリーグ百年構想リ