2月のJ月間ベストゴール発表!! 鹿島FWレオ・セアラや富山MF亀田歩夢ら受賞、仙台ルーキーFW古屋歩夢は個人2冠
Jリーグは19日、2月度の月間ベストゴールを発表した。
J1EASTでは鹿島アントラーズFWレオ・セアラが第2節の横浜F・マリノス戦で奪ったゴールが選ばれた。MF柴崎岳のロングボールからFW鈴木優磨を経由し、DF小川諒也のクロスをレオ・セアラが頭で叩き込んだゴール。選考委員からは「ドラマチックな映画みたいでした」(GAKU-MC)などと一連の流れを称える声や、打点の高さを評価するコメントが出ている。
J1WESTはファジアーノ岡山のMF江坂任が受賞。第2節のサンフレッチェ広島でのボレーシュートが「あの局面でシュートを浮かさず、抑えた技術は素晴らしかった」(JFA技術委員会)などと評価された。
J2・J3各地域ラウンドからはベガルタ仙台のFW古屋歩夢、松本山雅FCのMF村越凱光、カターレ富山のMF亀田歩夢、大分トリニータのMF清武弘嗣が受賞。古屋は仙台ユース出身のルーキーながら2月の全4試合に出場し、うち3試合は先発で1得点と活躍してJ2・J3EAST-A月間ヤングプレーヤー賞にも選出されている。
J1EASTでは鹿島アントラーズFWレオ・セアラが第2節の横浜F・マリノス戦で奪ったゴールが選ばれた。MF柴崎岳のロングボールからFW鈴木優磨を経由し、DF小川諒也のクロスをレオ・セアラが頭で叩き込んだゴール。選考委員からは「ドラマチックな映画みたいでした」(GAKU-MC)などと一連の流れを称える声や、打点の高さを評価するコメントが出ている。
明治安田Jリーグ百年構想リーグ
月間ベストゴール⚽
【2月度】
明治安田J1百年構想リーグ
⚔️ EASTグループ 第2節
鹿島 vs 横浜FM
⌚️ 76分
⚽️ レオ セアラ 選手(鹿島アントラーズ)
受賞コメント・総評⏬https://t.co/OY8nEzJsmQ#Jリーグ pic.twitter.com/Dkjvbbvjf2— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) March 19, 2026
J1WESTはファジアーノ岡山のMF江坂任が受賞。第2節のサンフレッチェ広島でのボレーシュートが「あの局面でシュートを浮かさず、抑えた技術は素晴らしかった」(JFA技術委員会)などと評価された。
明治安田Jリーグ百年構想リーグ— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) March 19, 2026
月間ベストゴール⚽
【2月度】
明治安田J1百年構想リーグ
⚔️ WESTグループ 第2節
広島 vs 岡山
⌚️ 10分
⚽️ 江坂任 選手(ファジアーノ岡山)
受賞コメント・総評⏬https://t.co/q6EzWzUDoc#Jリーグ pic.twitter.com/KcPvX9KZ0b
J2・J3各地域ラウンドからはベガルタ仙台のFW古屋歩夢、松本山雅FCのMF村越凱光、カターレ富山のMF亀田歩夢、大分トリニータのMF清武弘嗣が受賞。古屋は仙台ユース出身のルーキーながら2月の全4試合に出場し、うち3試合は先発で1得点と活躍してJ2・J3EAST-A月間ヤングプレーヤー賞にも選出されている。
明治安田Jリーグ百年構想リーグ— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) March 19, 2026
月間ベストゴール⚽
【2月度】
明治安田J2・J3百年構想リーグ
⚔️ EAST-Aグループ 第1節
栃木C vs 仙台
⌚️ 52分
⚽️ 古屋歩夢 選手(ベガルタ仙台)
受賞コメント・総評⏬https://t.co/XhLAjdbD3M#Jリーグ pic.twitter.com/5YfA2Dh2LB