　Jリーグは19日、2月度の月間ベストゴールを発表した。

　J1EASTでは鹿島アントラーズFWレオ・セアラが第2節の横浜F・マリノス戦で奪ったゴールが選ばれた。MF柴崎岳のロングボールからFW鈴木優磨を経由し、DF小川諒也のクロスをレオ・セアラが頭で叩き込んだゴール。選考委員からは「ドラマチックな映画みたいでした」(GAKU-MC)などと一連の流れを称える声や、打点の高さを評価するコメントが出ている。

　J1WESTはファジアーノ岡山のMF江坂任が受賞。第2節のサンフレッチェ広島でのボレーシュートが「あの局面でシュートを浮かさず、抑えた技術は素晴らしかった」(JFA技術委員会)などと評価された。

　J2・J3各地域ラウンドからはベガルタ仙台のFW古屋歩夢、松本山雅FCのMF村越凱光、カターレ富山のMF亀田歩夢、大分トリニータのMF清武弘嗣が受賞。古屋は仙台ユース出身のルーキーながら2月の全4試合に出場し、うち3試合は先発で1得点と活躍してJ2・J3EAST-A月間ヤングプレーヤー賞にも選出されている。