女優でタレントの二瓶有加さんが2026年3月14日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画の中で、人生初の痴漢被害に遭ったと報告した。

「人生で初めて痴漢に遭いました」と題した動画で二瓶さんは「この前、飛行機で痴漢に遭いました」「飛行機でやるって君、勇者だねって思ったんだけど」と切り出した。

二瓶さんによれば、その日は多忙につき、極度の睡眠不足の状態で仕事に向かう飛行機に搭乗したという。座ったのは、3人掛けの真ん中の座席。現地到着後はすぐに長時間のロケが控えていたこともあって、体力を少しでも回復させようと睡眠を取っていたところ、「パって目が覚めたら、隣の知らないおじさんがずっと手をこうやって...」と、肘掛けに乗せていた自分の手を男性が指でなでていたと明かした。

当初は目が覚めたばかりということもあって、男性が誤って自分の手に触ってしまったのではないかと思った二瓶さん。寝たふりをしながら状況把握を試みたものの、男性が手をなでるのをやめなかったため、「これは意図的に触られてる」と、疑いが確信に変わったという。そこで二瓶さんは、触られているのに気付いていることをアピールする目的で、わざと大きな咳ばらいをしながら腕を組んだ。すると男性は、自分の顔を見られないように二瓶さんから顔をそむけたという。

航空会社スタッフには「出禁にしてください」と伝える

二瓶さんは「飛行機って個人情報が全部乗ってるから、私、怖いものがないと思ったの。その時に。『勝てる』と思ったの」「腹が立ったのよ、本当に。私の睡眠を取りやがってと思って」と振り返る。そこから40分あまりの時間、顔をそむける男性を睨みつけ、時折、小声で「は？」「ふざけんなよ...」と怒りを示していたという。

なお、すぐに仕事に行かなければならなかったため、その場で捕まえて警察に引き渡すことはしなかった一方、航空会社のスタッフには、被害に遭ったことを男性の座席番号とともに報せて「出禁にしてください」とお願いしたという。二瓶さんは「あんなやつ、飛行機乗っちゃダメだろ！ 隣が知らねぇ女だったら隙あらば手を触んのか、あいつは！」と語気を強め、「言えない女の子だっているからさ、この世の中には。もう超かわいそうと思って」と怒りが収まらなかった。