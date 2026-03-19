【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMのHARUAが、花王“est（エスト）”のスペシャルパートナーに就任した。 ■『MAQUIA』公式インスタグラムでスペシャルライブ開催決定 就任を記念して、3月21日発売の美容雑誌『MAQUIA（マキア）』5月号にestスペシャルパートナーとして登場。また、3月19日21時から『MAQUIA』公式インスタグラムにてスペシャルライブを開催することも決定した。 また