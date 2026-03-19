《アベプラ卒業！みんなサンキュー！バイバイ》3月16日、お笑い芸人のカンニング竹山が、自身が月曜MCをつとめるABEMAの報道番組『ABEMA Prime』からの卒業をXで報告。その理由をラジオ番組で語ったことが話題となっている。「竹山さんは、13日に放送されたポッドキャスト番組『カンニング竹山の大阪出張』（ABCラジオ）で、アベプラからの卒業に言及しています。同番組のなかで竹山さんは、自身が2月20日にゲスト出演した『