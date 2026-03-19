俳優の窪田正孝（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。愛猫・ニコとの別れを報告した。【写真】愛猫・ニコとのショットを添えた窪田正孝窪田は「3月16日の夜 ニコが天国へ行きました」と切り出し、「ニコは人間のような性格で グルメで食べることが大好き いつも冷蔵庫の前を陣取ってた」と在りし日の姿を振り返った。続けて「夏はベランダで日向ぼっこ。寒いのは大嫌いだけど 冬の時期しか一緒に寝てくれない」と思い