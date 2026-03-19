4月2日より世界配信される柳楽優弥主演のNetflixシリーズ『九条の大罪』のキャラクター相関図と場面写真が公開された。 参考：柳楽優弥、『ガンニバル』の怪演を経て『九条の大罪』へ実写化のポイントを解説 原作は、『闇金ウシジマくん』の作者である真鍋昌平による同名漫画。2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』（小学館）に連載され、現在までに単行本は15巻刊行、累計部数は400万部を超えている。